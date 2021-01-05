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【在家工作】永續 Work from Home？政經領袖：為時尚早等疫苗到

商管策略 15:24 2021/01/05

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全球新冠肺炎疫情持續在家工作（WFH）成「新常態」，企業開始改變從傳統通勤概念，變為提高工作生活平衡（Work & Life Balance）新模式。部分打工仔憧憬在家工作，但有公司認為在家工作「不會產生積極影響」，希望維持原狀，尤其對企業文化造成的衝擊。

Netflix 創辦人 Reed Hastings 早前接受《華爾街日報》訪問時指，在家工作不會產生積極影響，但在未收到新型冠狀病毒疫苗前，8,600 名員工不必返回辦公室。他預測新冠肺炎疫情結束後，多數人仍持續每周 1 天在家工作。

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英國近日疫情嚴重，倫敦政府昨日（1 月 4 日）英國時間午夜宣布英格蘭將再次封城，新規例將要求蘇格蘭居民留在家裡，並在可能的情況下在家工作。根據英國廣播公司（BBC）報道指，2020 年 8 月英國政府曾鼓勵市民回到工作場所，但要求僱主確保員工安全返回辦公室辦工，採取防疫措施避免疫情擴散。

【WFH都要收稅？】德銀倡在家工作者需額外交5%稅 補償必須上班的低收入人士​​​​​​見下頁】​

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，不想看見人們「膽怯的」安全前返回工作場所。政府一直跟商業領袖就分階段重返辦公室工作的可能性進行談判，但是對於人們來說，在病毒不擴散的情況下正常返回辦公室為時尚早。

日本富士通（Fujitsu）去年 7 月發公告，為優化當前辦公空間的使用，2022 財年前日本辦公室使用面積縮減約 50％ 當前水平，並引入桌面電腦的資源共享概念（hot desk system）。另外，「智能工作」「無邊界辦公」和「文化變革」等三大原則以實踐「工作模式轉變」（Work Life Shift ），企業成為其一開創數碼轉型的先驅。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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