【奧運無觀眾】日本擬全面禁止外國人入境　東京奧運或無現場觀眾恐損失逾百億

新冠肺炎疫情在日本仍未有緩和跡象，加上最近出現變種新冠肺炎病毒，日本政府擬禁止 11 個國家及地區的外國人入境。至於在今年夏天舉行的東京奧運，其形式可能會有改變，觀眾屆時未必可以在現場觀賽。

據《朝日新聞》報導，日本政府為了避免變種新冠病毒傳入日本，將於日內宣布中國、南韓、越南、新加坡、泰國、台灣等 11 個國家和地區的所有商務人士、留學生、實習生入境，即是今次限制將會全面禁止所有外國人入境。

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▲ 東京奧運的舉辦形式可能會有所改變，現場或許不開放予觀眾入場觀賽。

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至於原定在 2020 年舉行的東京奧運被迫延至今年夏天，但日本奧委會主席山下泰裕接受《東京新聞》專訪時透露，東奧的形式可能會有所改變，觀眾屆時未必可以入場觀賽。

全球數據分析公司（Global Data）估計，無觀眾的東京奧運主辦單位最少損失 8 億美元門票收入，還未計到日本現場旅遊消費等開支，還可能影響媒體和贊助費，這又最少牽涉 100 億美元。

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Photo：Live Japan、Olympic.org