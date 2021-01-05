【完整圖輯】內媒評選 2020 中國十大最醜建築 設計師要從錯誤中學習

2020 終於過去，不少媒體都評選各個類別的「十大之最」。近日，內媒《建築暢言網》就舉辦了「中國十大醜陋建築評選」，讓市民跟專家評選出 2020 年最醜的 10 個建築物。



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據指，評選標準有 9 項，包括建築使用功能是否合理、與周邊環境和自然條件是否和諧、有否抄襲、崇洋、仿古，或是背後有沒有拙劣的象徵、隱喻等。最終，是次評選由倫敦建築事務所設計的「廣州融創大劇院」奪冠。這座劇院為中國紅色的蛋形建築，上面有金色的絲綢刺繡及紋身花紋，更曾被 CNN 稱為「2021 年最期待的建築」，只能說中西美學存在差異。

入圍十大的還有震驚中外的遊樂設施「飛天之吻」。此座旋轉觀光塔以中國神話故事為基礎，本來想講述神仙眷侶無法相聚的故事，但兩人的形象十分崩壞。其他「得獎者」如下，不知大家又覺得如何呢？



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