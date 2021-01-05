HKMB 狗狗系列 3D 口罩 成人中童口罩同步上市

香港口罩廠 HKMB 表示，將發售一系列狗狗 3D 口罩。



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今次發售的口罩，包括以下款式，而且同時發售成人和中童尺寸 :

1. 點點狗

2. 狗狗集會

3. 柴犬

4. 壽司狗狗



HKMB 口罩規格



BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

10片獨立包裝

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▲ HKMB 狗狗系列3D立體口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。