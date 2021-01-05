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【6 色選擇!】masklab 口罩升級進化! 平面．KF 同推 2.0 版 夜幕芬馥漸層口罩售 $36 盒起

行內熱話 02:46 2021/01/05

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香港口罩廠 masklab 表示，這幾個月廠方大量投資於新模具，新材料和新口罩機，在收集用戶對舊款口罩的意見後，正式推出 「2.0」 版的平面和 KF 口罩。

 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

口罩改進地方包括:

1.平面2.0

-口罩側邊不再有包邊

-改為外耳繩設計，非常貼面

-刪除白色框架，實現無縫美感

-內層改用ESPP親水複合型材質，不起毛，順滑親膚

2.KF 2.0

-全新的貼面剪裁，不會再頂到眼睛

-已通過FFP2認證（歐盟標準EN 149，相當於KF94） 

-PFE> 99.9％  

-使用最先進的水駐極熔噴布，透氣性提高（從5.x的Delta P到4.x）

-面料改薄身，更柔軟，同時保持大力呼吸時最少的凹化

【其他內容】  便利妥推賀年圖案 3D 口罩 限時優惠售 $40 包

    點擊圖片放大
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【其他內容】 Mask Factory 即時發售多款 Pokemon 口罩售 $128/盒

masklab 新的 2.0 版口罩，將由夜幕芬馥漸層系列開始提供。口罩詳情如下:

1.平面系列

6款色：伯爵茶，核桃，羅勒，西柚，黑加侖和海鹽。

有成人和中童尺寸

10個一盒，獨立包裝

售價 : $ 36 /盒

2.KF 系列

6款色：伯爵茶，核桃，羅勒，葡萄柚，黑加侖和海鹽。

成人尺寸

10個一盒，獨立包裝

售價 : $68 /盒

 口罩購買連結<<<

【其他內容】  女士尊享! Protector Daily Palette 潮色口罩一盒齊五色

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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