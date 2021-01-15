【香港製造】辭全職創業自釀手工啤　因本地品牌優勢大

▲ HK Brewcraft 是香港歷史最悠久的自釀啤酒專門店。

香港手工啤文化愈見興盛，要在將手工啤生態由零開始發展，背後自然有一群默默付出的業界開荒者。HK Brewcraft 即將踏入第 8 個年頭，是香港歷史最悠久的自釀啤酒專門店，可謂推動了香港手工啤業整體發展。

位於中環的 HK Brewcraft 由黃思偉（Chris）及 Belle Leung 創辦，初時以售賣自釀啤酒器材及啤酒原材料為主，當時市場一片空白。聯合創辦人 Belle Leung 笑言：「都是跌跌撞撞，但有了平台後集合到一班對手工啤有興趣的人。後來我們舉辦自釀啤酒比賽，首屆已有差不多 40 人參加，冠軍後來更辭去全職工作，成立了自家手工啤酒品牌，現在是全港最大品牌之一了。我們每年都繼續有舉辦自釀啤酒比賽，最多那一年差不多有 80 個人參加，可見手工啤的確是愈來愈盛行。」

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Belle 坦言，新冠肺炎疫情下生意跌了不少，往年公司會舉辦各式酒類活動，例如在商場舉辦講座、在酒樓進行百人釀酒班；可是限聚令下活動全停，除了影響直接收入外，亦因為宣傳渠道變少，間接讓報讀釀酒班的人數縮減。

至於以網店應對疫情，由於涉及庫存、寄送、包裝等等人力資源，對比實體店其實並無優勢。

▲ 店舖售賣各式自釀啤酒的工具和原材料。

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為了應對新冠肺炎疫情，HK Brewcraft 選擇了開辦蜂蜜酒班開拓新市場。HK Brewcraft 每星期都有啤酒工作坊，現時每月會額外舉辦蜂蜜酒班，開拓女性市場。啤酒的發酵酒底是麥芽，蜂蜜酒則是蜂蜜，味道更適合女士。

Belle 說：「之前都是外國人報班多，疫情下香港人無法出國，反而多了香港人報班，我們便做多些女性市場配合。其實做手工啤最重要都是教育，這個才是推廣的最大樽頸位。」

▲ 店舖有來自世界各地的手工啤。

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她更直言不少消費者都有惰性，覺得啤酒應該便宜卻又沒耐性學，所以除非經過教育、了解啤酒不同的故事才能慢慢改變到他們。不少消費者都願意花 40 港元買咖啡，花 400 元買白酒紅酒，但偏偏啤酒就不可以，這點非常難突破。

Belle 指出，啤酒有接近 120 種風格，味道可以非常獨特，可是選擇太多有時也會擾亂消費者，初學者飲了壞啤酒很容易就會將手工啤酒打入黑名單。

▲ 店舖亦有售多款本地品牌手工啤。

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她又說：「以店舖儲藏為例，貨架照明一定要使用沒有 UV 的黃燈，則否紫外光很容易令酒變質。我們店舖除了本地品牌之外，都會有不少國外出名的手工啤，不同產地口味各有特色，例如紐西蘭偏向清新，比利時則釀造時偏向紅酒釀造方式，且會上特別的酵母令其味道帶點酸，而這種酸味很配海鮮的鹹香。手工啤其實可以配到很多不同食物，例如酸啤可以配沙津或者帶檸檬味的食物、黑啤配雪糕和火雞非常棒。香港人對搭配食物方面頗為固化，例如蛋撻就是要配奶茶，但其實對味的啤酒都能配蛋撻的，啤酒並不是只適合打邊爐的。」

▲ 一些特殊釀造的手工啤價格會比較高，例如圖內的黑啤浸過威士忌木桶，工序多，成本高，價格亦水漲船高。

Belle 笑言經營這門生意最大的得著是能夠讓很多人投身自己夢想，國外其實頗少行外人突然投身釀酒。而香港飲食文化好，手工又非常注重是否新鮮，對比起需要船運的國外手工啤，本地品牌有非常大的優勢，相信未來香港手工啤文化會愈來愈好。

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