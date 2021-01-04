【附購買連結】SONY 官方訂購! PS5第三輪預購抽籤 最快1月15日取機

想買PS5主機的玩家不用灰心，今日起香港SIEH開始第三輪網上預購抽籤，中籤者可在PlayStation Platinum Shop購買PS5主機。

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PlayStation HK將在2021年1月4日—1月6日開放新一輪網上預購抽籤。位玩家可登入以下網址預購PS5。此為專為PlayStation Platinum Shop而設的「網上預購PlayStation️5抽籤系統」，詳情請參閱網址內的條款及細則。參加者需要是香港登記之PlayStation Network會員。

參加網上預購抽籤十分簡單，只需填妥參加表格，中籤後需於2021年1月9日至1月12日期間，親身前往所選擇之 PlayStation Platinum Shop 完成預購 PlayStation 5 的手續，逾期將視作放棄預購。預購 PlayStation 5 主機時，中籤者需提供身份證明文件及參加表格內填寫之聯絡電話以作核對。預購 PlayStation 5 主機時，中籤者需以現金交易及全數繳付。PlayStation 5 主機的取貨日期由2021年1月15日起。

▲ PS5第三輪預購抽籤

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