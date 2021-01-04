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Mask Factory 專門店 即時發售多款 Pokemon 口罩 售 $128/盒

行內熱話 18:39 2021/01/04

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 Mask Factory 表示，在其專門店即時發售 Pokemon 口罩。
                
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 為推廣 Pokemon 口罩，Mask Factory 專門店已變身成 Pokemon 主題店，並發售多款 Pokemon 口罩。此口罩分別有 Pokemon  圖案和單色款，售價同為 $128/30個。Pokemon 粉絲不妨去 Mask Factory 專門店購買。

專門店已變成 Pokemon 主題。

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Pokemon 口罩

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Pokemon 圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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