Mask Factory 專門店 即時發售多款 Pokemon 口罩 售 $128/盒

Mask Factory 表示，在其專門店即時發售 Pokemon 口罩。



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為推廣 Pokemon 口罩，Mask Factory 專門店已變身成 Pokemon 主題店，並發售多款 Pokemon 口罩。此口罩分別有 Pokemon 圖案和單色款，售價同為 $128/30個。Pokemon 粉絲不妨去 Mask Factory 專門店購買。

▲ 專門店已變成 Pokemon 主題。

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▲ Pokemon 口罩

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▲ Pokemon 圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。