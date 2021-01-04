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【疫情反彈】聖誕至元旦涉 700 多宗違反防疫令 張建宗：擔心連假後確診數字反彈

行內熱話 14:55 2021/01/04

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近日本港連續數日錄得較低的確診數字，昨日（3 日）僅 41 宗新增確診個案。不過，聖誕連假及除夕連假（2020 年 12 月 24 日至 2021 年 1 月 1 日）期間，政府當局發出 729 張違反限聚及戴口罩規定的定額罰款通知書。政務司司長張建宗表示，擔心兩個連假後的確診數字會出現反彈，更指情況令人擔心。 
                
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張建宗昨日發表 2021 年首篇網誌，當中提到防疫抗疫是全社會的頭等大事，也是政府當務之急。因此，在聖誕節及新年期間，警方和食環署等執法部門加強就防疫規例嚴厲執法。在 12 月 24 日至 1 月 1 日期間，已經合共巡查了近 10,000 間處所，當中包括約 8,500 間餐飲處所及約 1,500 間其他處所，並向 108 宗個案展開檢控程序。同時亦向違反群組聚集及佩戴口罩規定的人士發出了 729 張定額罰款通知書。

此外，他表示不少市民在聖誕及新年期間頻密外出或在家舉行派對聚餐，同時更有大批外傭在街頭聚集，當中有人無視「禁聚令」和「口罩令」。所以，多個部門舉辦聯合行動，在外傭經常聚集的地方作出宣傳及執法，並於 12 月 24 日至 1 月 1 日期間，向違反群組聚集及佩戴口罩規定的人士共發出 75 張定額罰款通知書。

另外，他提到近日確診數字看似有回落跡象，但速度緩慢。更擔心在聖誕新年假期後，確診數字會出現反彈，形容情況令人擔心。因此，在網誌中呼籲市民要自律和合作，望可遵守防疫抗疫的規定及響應政府的呼籲。至於疫苗方面，他則表示港府會爭取疫苗早日到港的同時，確保疫苗的安全性和效能均符合相關要求。

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撰文 : 徐慧兒

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