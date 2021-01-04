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​​​​​​【口罩營銷】愈Colourful愈毒？彩色口罩含致癌偶氮色料　台灣食藥局加緊查廠

業界頭條 17:01 2021/01/04

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新冠肺炎疫情長達近 1 年，口罩融入我們生活之中，市民開始追鮮豔或型格的口罩款式，甚至節日口罩方便搭配服裝造型，不過你有否想過花款顏色口罩有機會致癌？ 根據台灣媒體報導調查發現，醫用或防塵彩色口罩使用色料並無安全標準，過去檢驗曾發現彩色防塵口罩含致癌「偶氮色料」。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於 1 月 3 日表示：「目前一般口罩歸經濟部管，由標檢局執行標示、品質與流向查核，標檢局將會去做相關抽檢、啟動購樣的計畫，範圍包含實體店面、網路平台等，若檢出偶氮色料的有害物質，就可依消費者保護法，最高可處新台幣 150 萬元罰鍰。」

【有疫苗打】防病毒變種需基本防護 口罩廠：未來 2 年口罩仍有需求​​​​​​【​見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

無安全標準的彩色口罩，台灣中央流行指揮中心檢驗出「偶氮色料」。

【疫市營商】要靠外銷加推圖案款救市？7000萬本地口罩滯銷 3分1口罩廠停產見下頁】​

事實上，平日偶氮色料應用紡織品居多。香港通用檢測認證公司 SGS 的《2015 年消費品測試服務》 指出，日本衛生勞動福利部（MHLW）向世界貿易組織報告，於2012年《家用產品有害物質管控法案》將偶氮色料列為有毒物質，但 2014 年 12 月經修正內容包括含偶氮染料睡衣、毛巾、浴室腳墊等紡織品，以及外套、帽子等皮革和毛皮產品。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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