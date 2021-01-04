【航空旅遊業】2021年客運量「一舖清袋」！全球客運量大跌67％回到1999年水平

新冠肺炎疫情持續近 1 年，重創全球經濟和航空旅遊業。最新數據顯示，在短短幾個月的新冠肺炎疫情期間，抹殺了 21 年航空業的增長，航空客運量直接回到 1999年的水平。

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據旅行數據分析公司 Cirium 最新報告指，航空業的客運量增長超過 20 年，但因疫情關係，在短短幾個月內，抵銷了 21 年的全球客運量，導致今年航空公司的客運量下降至 1999 年的水平。

Cirium 表示，與 2019 年相比，2020 年的客運量估計下跌 67%。此外，2020 年全球共錄得 29,000 億的客運收益公里數（Revenue Passenger Kilometer；RPK ），即是指在特定時間內，航空業者的收費載客人數與其搭乘距離的乘數總和，而 2019 年的 RPK 為 87,000 億。

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▲ 旅行數據分析公司 Cirium 最新報告指，航空業的客運量增長超過 20 年，但因疫情關係，在短短幾個月內，抵銷了 21 年的全球客運量，導致今年航空公司的客運量下降至 1999 年的水平

據 Cirium 數據顯示，由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 20 日，航空公司共營運 1,680 萬次航班，比 2019 年同期的 3,320 萬架次下降。Cirium 還提到，有 40 多間航空公司完全停止或暫停營運，專家預計 2021 年將會有更多航空公司倒閉。

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Photo：pexels、Richard Lehnert