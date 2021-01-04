【賀年口罩】Medepro 和風牛年5 in 1口罩 三種尺寸售 $100/50個

Medepro 表示，正發售牛年 5 in 1 口罩。



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廠方指，因牛年就到，所以推出和牛口罩。Medepro 和牛 5in1 口罩提供 Level 3 防護，質地柔軟透氣，並提供以下款式。



藍色和牛

紅色和牛

綠色和牛

黃色和牛

淺藍色和牛

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Medepro口罩規格



-ASTM-F2100-Level 3

-BFE ,PFE>99%

-符合EN14683 Type IIR及美國Nelson

-產品尺寸: （成人）175×95mm （中童）145×90mm （小童）125×85mm

-1 盒 50 個



售價:$100/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。