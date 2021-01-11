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Good Mask 賀年優惠延長! 口罩全部 8 折

行內熱話 18:09 2021/01/11

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Good Mask 表示，為答謝用家對 Good Mask 的支持，全線門市所有盒裝和網上會員同時 8 折大優惠將延長至另行通知 (Sanrio 授權貨品除外)。  
               
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回饋方案

會員所有門市盒裝和網上（授權產品除外）全部8折
Premium 99 30片 (獨立包裝) 原價$70/ 盒  8折後: $56/ 盒
Premium 99 50片 原價$90/ 盒  8折後: $72/ 盒
其他花紋款式 30片 (獨立包裝) 原價$80/ 盒  8折後: $64/ 盒
其他花紋款式 50片 原價$100/ 盒  8折後: $80/ 盒
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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