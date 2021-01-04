【附購買連結】HK-M 雙魚座Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個

▲ HK-M 雙魚座Lv3口罩

香港口罩廠 HK-M 的星座系列口罩，終於來到雙魚座。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次雙魚座口罩採用類似牛仔藍的藍色，配上雙魚座圖案打造。口罩仍是高防的 Level 3 和 3E>99%，成人尺寸獨立包裝，售價則是 $99/30 個。雙魚座口罩已在門市和網店發售，每人限購 4 盒。

▲ HK-M 雙魚座Lv3口罩

【其他內容】 【附購買連結】便利妥推賀年圖案 3D 口罩 限時優惠售 $40 包

▲ HK-M 雙魚座Lv3口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買連結】每個唔駛 $3! 韓製Lemona KF94 口罩售$89/30個

【其他內容】 【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。