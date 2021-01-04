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女士尊享! Protector Daily Palette 潮色口罩 售 $150 一盒齊五色

行內熱話 02:59 2021/01/04

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Protector Daily Palette 口罩

獲消委會五星評級的 Protector 口罩，又有新色推出，今次更是一盒齊 5 色。
             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Protector 新推出的 Daily Palette 口罩，針對女士使用，尺寸為 16.5cm，採用的顏色包括:柔和棕色、淡白色和啞粉紅色組成。今次的 Daily Palette 口罩更是一盒已齊 5 種色，不用用戶分開購買 5 盒。


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Protector口罩規格

-BFE >99%

-PFE >99%

-VFE>99%

-ASTM Level 3

-獨立裝

-1 盒 30 個

售價:$150

口罩購買連結<<<  

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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