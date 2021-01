【環境大災難】疫情持續一年 全球有 15.6 億個口罩流入大海

新冠肺炎疫情至今已持續一年,民眾為防疫亦持續佩戴口罩一年。佩戴口罩的同時其實已經製造了不少塑膠垃圾,當中海洋保護組織 Oceans Asia 發表報告指,估計今年全球將有 15.6 億個即棄口罩流入大海,分解這些口罩需時 450 年,因此呼籲大眾要負責任地棄置口罩。



海洋保護組織 Oceans Asia 發表了一份有關於疫情和口罩的報告《Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution》,指今年全年約生產了 520 億個口罩,當中估計會有至少 3% 流入大海,即約 15.6 億個。而每個聚丙烯即棄外科口罩平均有 3-4g 重。如果被不當棄置的話,將會導致有額外 4,680 至 6,240 噸海洋塑膠垃圾出現。

組織的研究總監 Dr.Teale Phelps Bondaroff 指,以上估算只是冰山一角,這批被棄置的口罩只佔每年 8 至 1,200 萬噸海洋塑膠垃圾的一小部份。同時,Oceans Asia 又指,即棄口罩是由多種熔噴塑料製成,其成分以及涉及污染和感染的風險導致難以回收。如果市民亂扔垃圾而又缺乏廢物管理系統或廢物量增加而使系統不堪重負時,這些垃圾便會流入海洋。

組織的營運總監更指,塑膠垃圾正破壞海洋,每年會造成 10 萬隻海洋哺乳動物和海龜死亡;超過 100 萬隻海鳥死亡,甚至還有更多魚類、無脊椎動物和其他動物死亡。上逑影響更會為漁業和旅遊業帶來負面影響,估計每年會造成全球經濟損失高達 130 美元。

因此報告中呼籲,大眾應盡可能佩戴可重用口罩,並以負責任的態度棄置口罩,減少即棄塑膠的總消耗量。

