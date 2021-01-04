【職位薪酬調查】新冠肺炎重塑勞動力需求　年薪高過 IT 居然是這種工？

新冠肺炎疫情去年重塑全球行業及工作方式，許多職位需求急速增長。美國職業薪資數據公司 PayScale 發現 2020 年較前一年相比增長最快的工作主要為醫療保健、運輸和術人員，當中醫療行業的年薪中位數更比資訊行業高。

因為不少場所都採取防疫措施嚴格檢查出入人流，令健康檢查員成為 2020 年職位數目增長最快的工種，年增 136%。增長第 2 快的則是私人採購，因為居家隔離、檢疫的市民眾多，因此需要透過採購員購買雜貨、食物和其他必需品。下列需求增幅前 20 大的工作及薪金（港元計算）：

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工種 需求增幅（%） 年薪中位數（港元） 健康檢查員 136 220,165 私人採購 125 193,807 露營車維修員 97 328,697 檢驗員 68 426,376 地區營運經理 60 549,638 分子生物學家 51 448,082 郵政局長 47 569,018 食安專家 39 410,096 雲端解決方案工程師 38 1,062,065 物流專案管理 37 745,771 銷售主管 37 161,247 護士長 33 562,041 助產士 32 539,560 緊急醫療服務主管 28 677,551 實驗室助理 28 265,903 精神科護士 27 528,706 長者照顧員 26 196,133 護士管理員 23 574,445 使用者體驗（UX）設計師 19 91,477 商務銷售經理 18 328,697

PayScale 執行長（CEO）Scott Torrey 表示，新冠肺炎疫情大流行期間不少專業人員認為壓力增加，但也有些人認為工作成就感比以前更高，表明這些職業站在對抗疫情的前線非常有挑戰性，重要性也隨之上升。

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▲ 健康檢查員成為 2020 年增長最快的工種，年增 136%

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