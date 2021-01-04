【職位薪酬調查】新冠肺炎重塑勞動力需求　年薪高過 IT 居然是這種工？

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【管理Tips】想升上管理層後坐得穩？做好準備免做「升降機」
新冠肺炎疫情去年重塑全球行業及工作方式，許多職位需求急速增長。美國職業薪資數據公司 PayScale 發現 2020 年較前一年相比增長最快的工作主要為醫療保健、運輸和術人員，當中醫療行業的年薪中位數更比資訊行業高。
因為不少場所都採取防疫措施嚴格檢查出入人流，令健康檢查員成為 2020 年職位數目增長最快的工種，年增 136%。增長第 2 快的則是私人採購，因為居家隔離、檢疫的市民眾多，因此需要透過採購員購買雜貨、食物和其他必需品。下列需求增幅前 20 大的工作及薪金（港元計算）：
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|工種
|需求增幅（%）
|年薪中位數（港元）
|健康檢查員
|136
|220,165
|私人採購
|125
|193,807
|露營車維修員
|97
|328,697
|檢驗員
|68
|426,376
|地區營運經理
|60
|549,638
|分子生物學家
|51
|448,082
|郵政局長
|47
|569,018
|食安專家
|39
|410,096
|雲端解決方案工程師
|38
|1,062,065
|物流專案管理
|37
|745,771
|銷售主管
|37
|161,247
|護士長
|33
|562,041
|助產士
|32
|539,560
|緊急醫療服務主管
|28
|677,551
|實驗室助理
|28
|265,903
|精神科護士
|27
|528,706
|長者照顧員
|26
|196,133
|護士管理員
|23
|574,445
|使用者體驗（UX）設計師
|19
|91,477
|商務銷售經理
|18
|328,697
PayScale 執行長（CEO）Scott Torrey 表示，新冠肺炎疫情大流行期間不少專業人員認為壓力增加，但也有些人認為工作成就感比以前更高，表明這些職業站在對抗疫情的前線非常有挑戰性，重要性也隨之上升。
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Photo：pexels、smallcurio
撰文 : 廖淑瑩