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【職位薪酬調查】新冠肺炎重塑勞動力需求　年薪高過 IT 居然是這種工？

商管策略 18:29 2021/01/04

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新冠肺炎疫情去年重塑全球行業及工作方式，許多職位需求急速增長。美國職業薪資數據公司 PayScale 發現 2020 年較前一年相比增長最快的工作主要為醫療保健、運輸和術人員，當中醫療行業的年薪中位數更比資訊行業高。

因為不少場所都採取防疫措施嚴格檢查出入人流，令健康檢查員成為 2020 年職位數目增長最快的工種，年增 136%。增長第 2 快的則是私人採購，因為居家隔離、檢疫的市民眾多，因此需要透過採購員購買雜貨、食物和其他必需品。下列需求增幅前 20 大的工作及薪金（港元計算）：

麥當勞・可口可樂重設CMO職位 兩大任務應對後疫情市況逆轉見下頁

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

工種 需求增幅（%） 年薪中位數（港元）
健康檢查員 136 220,165
私人採購 125 193,807
露營車維修員 97 328,697
檢驗員 68 426,376
地區營運經理 60 549,638
分子生物學家 51 448,082
郵政局長 47 569,018
食安專家 39 410,096
雲端解決方案工程師 38 1,062,065
物流專案管理 37 745,771
銷售主管 37 161,247
護士長 33 562,041
助產士 32 539,560
緊急醫療服務主管 28 677,551
實驗室助理 28 265,903
精神科護士 27 528,706
長者照顧員 26 196,133
護士管理員 23 574,445
使用者體驗（UX）設計師 19 91,477
商務銷售經理 18 328,697

PayScale 執行長（CEO）Scott Torrey 表示，新冠肺炎疫情大流行期間不少專業人員認為壓力增加，但也有些人認為工作成就感比以前更高，表明這些職業站在對抗疫情的前線非常有挑戰性，重要性也隨之上升。

普通職員300倍人工值得嗎？ 3大原因令企業CEO成高薪職位見下頁

健康檢查員成為 2020 年增長最快的工種，年增 136%

醫護界也不能幸免！10 種新冠肺炎疫情後可能消失的職位類別見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、smallcurio

撰文 : 廖淑瑩

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