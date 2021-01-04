【2021展望】實體場景大遷徙　細數新冠肺炎下 5 大行業改變

一場新冠肺炎疫情，改寫全球人類的生活，亦改變各個行業的運作模式。到了 2021 年，人們也要學習與「新常態」共存，由飲食、消費、旅行，到欣賞表演，已經因疫情產生改變。

（1）購物考慮期變短

新冠肺炎疫情期間，日常活動充滿變數，消費者很多時在最後一刻才作出決策。即時訂位平台 FunNow 發現，「預訂未來 1 小時內服務」的需求大增。這種趨勢也跟在家工作（WFH）有關，當工作和生活愈不可分割，如何利用碎片化的時間，將成為重要技能。

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（2）網上串流需求大增

新冠肺炎疫情爆發後，許多人被迫留在家中，娛樂活動轉往網上直播。在 2020 上半年有近 2,600 萬名消費者成為 Netflix 會員，創下歷史新高。Disney+ 訂戶數甚至提前 4 年達標、突破 8,680 萬人。羅兵咸永道（PwC）預計，到了 2024 年，全球 OTT 影音服務收入將由 2019 年的 464 億美元，增長至 868 億美元。

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（3）食衣住行靠網購

調查機構 Adobe Analytics 統計，在 2020上半年新冠肺炎疫情封城期間，美國有大量零售店面臨倒閉，消費者在電子商貿消費金額高達 3,472 億美元，與 2019 年同期增長30.1％。電貿平台成為疫情期間的贏家之一，亞馬遜（Amazon.com）和沃爾瑪（Walmart）業績均錄得大幅增長。與以往不同的是，過去消費者網購最愛購買「日用品」，但在疫情期間各式「食品」成為各個電商平台的暢銷品。

（4）廠商搶攻運動商機 家中變健身中心

在新冠肺炎疫情較為嚴重的歐美國家，執行嚴格的社交隔離政策，令大部分健身中心需要停業。被譽為「健身界 Netflix」的 Peloton，憑著居家單車和跑步機「硬件設備」，加上付費訂閱的「健身內容」，商業模式取得成功，訂閱人數已破 300 萬人。

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（5）虛擬社交成趨勢

雖然網絡讓許多人際互動轉往線上，但人們仍然渴望面對面的社交活動，於是透過虛擬分身交流，成為最佳方法。2020 年 3 月，任天堂社交模擬遊戲《集合啦！動物森友會》一推出便成為熱話，平均每 2.6 位 Switch 玩家中，就有一位是「島主」，遊戲成為任天堂史上第二暢銷的遊戲，甚至造成 Switch 一機難求的情況。

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