【一盒齊五款】 LS MASK x Dustykid 圖案港產口罩 獨立包裝售 $128/30個

香港口罩廠 Ls Surgical Mask 正發售 Dustykid 圖案口罩。



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廠方指，正跟 Dustykid 合作生產一系列設計超靚的口罩，一盒裏面有齊五個款，每個設計也別有用心。口罩尺寸為 160mmx 95mm，支援 Level 2 規格，售價為 $120/30個，全獨立包裝。新口罩已在 Dustykid 專門店有售，或可以 Inbox 廠方購買。

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Ls 口罩規格:



尺寸: 160𝙢𝙢 x 95 𝙢𝙢

款式：一盒5款

規格：𝐀𝐒𝐓𝐌 Level 2 , BFE & PFE ≥ 99%

數量：30個；獨立包裝

產地：香港

口罩購買連結<<< (Inbox 廠方訂購)

預計一月尾出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。