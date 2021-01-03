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【附購買連結】Gimans Care x 林祥焜特別版口罩售 $128 盒

行內熱話 03:08 2021/01/03

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Gimans Care x 林祥焜口罩+布口罩套裝

Gimans Care 表示，正推出林祥焜 Elphonso Lam 特別版口罩。
           
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方指，此口罩是跟 Elphonso LAM 林祥焜聯乘推出，口罩上印有 2 款出林祥焜手筆的美女圖案，不但提供一次性平面口罩，更有兩款布口罩，極具收藏價值。現時預購套裝有九折優惠，金銀會員更有額外折扣。

Dragon girl + beach girl 套裝詳情

Dragon girl

17.5cm 成人醫用口罩25片 + 1片布口罩

Beach girl

17.5cm 成人醫用口罩25片 + 1片布口罩

1. 套裝售價 $256 (預訂優惠九折 $230.4)

2. 單盒售價 $128

(銀會員額外5%折扣,金會員額外10%折扣￼￼￼￼￼)

折扣只限1/1-1/5預訂

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Gimans 口罩規格:

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

中國製造

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預計一月尾出貨

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【其他內容】 【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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