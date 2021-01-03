【賀年送禮口罩】同舟將推琉球皇 Oki 新年 Lv3 口罩 獨立裝售 $99/30 個

香港口罩廠同舟表示，即將發售琉球皇 Oki 新年口罩



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今次新推出的琉球皇 Oki 新年口罩，設有 3 種尺寸，同時 Level 3 水平，口罩上則印有可愛的琉球皇 Oki 賀年圖案。口罩售價為 $99/30個，全獨立裝。今次廠方更提供紙袋和口罩禮盒，方便買家送禮之用!但暫時廠方未提供發售日期。

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Oki新年口罩規格



一盒30片

S Size：12.5 x 8.5cm (2-8歲小童適用)

M Size：14.5 x 8.5cm (8歲以上及細面女士適用)

L Size：17.5cm x 9.5cm (成人適用)

BFE，PFE，VFE ≥ 99%

ASTM F2100 Level 3

香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

固定優質原材料供應商

香港製造

售價 ：$99/套 (一盒口罩＋紙袋＋口罩禮盒)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。