【升級 3D 設計】型格色系! MEDEIS 3D Urban 口罩售 $89 盒

莎莎表示，正在門市和網店發售全新 Pattern 3D 口罩。



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MEDEIS 推出全新 Pattern 3D 口罩，不但令呼吸更自由順暢，加上具扁耳繩設計，令舒適度更佳。首發口罩採用 Urban 系列，具有 4 種深色工業風色系選擇。此 Level 3 成人口罩售價為 $89/20 個。

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MEDEIS 3D Urban 口罩規格



STC國際檢測結果BFE. PFE≥99%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

6mm扁耳繩，無束縛感覺

尺寸: 175mm x 95mm

售價 :$89



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▲ MEDEIS 3D Urban 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。