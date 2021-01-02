【附購買連結】便利妥推賀年圖案 3D 口罩 限時優惠售 $40 包

香港口罩廠 Banitore 便利妥表示，將推出農曆新年限定款 3D 口罩。



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便利妥指，現正最新推出四款牛年限定圖案口罩，現在接受網上預訂。廠方同時推出四個口罩尺寸，全獨立包裝，10 片一袋，原價 $45，現售 $40。

預售期：2021年1月1日-10日

預計出貨時間：2021年1月15日前

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。