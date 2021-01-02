【限時優惠】Vannex Mask 新年特價! 各色 Level 3 口罩售$75/50個起

香港口罩廠 Vannex Mask 表示，由 1 月 1 日至 10 日，將進行新年大減價!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

1. 成人Level 3 外科口罩50個非獨立包裝：優惠價$75（原價$125）

2. 成人Level 3 外科口罩30個獨立包裝：優惠價$54（原價$83）

3. 中童Level 3 外科口罩30個非獨立包裝：優惠價$45（原價$75）

4. 中童Level 3 外科口罩25個獨立包裝：優惠價$45（原價$73）

5. 3D立體口罩F款 Level3 30個（白色獨立包裝）：優惠價$120（原價$150）

【其他內容】 【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個

6. 3D立體口罩F款 Level3 30個（黑色獨立包裝）：優惠價$130（原價$150）

7. 2盒立體口罩白色Level3 30個獨立包：優惠價$200

8. 2盒立體口罩Level3 30個獨立包（黑、白色各一盒）：優惠價$200

9. 2盒立體口罩 Level3 30個獨立包 黑色：優惠價$210

以上優惠網上商店、廠房、旺角門市會同步進行。另外網店買滿 $300，可包郵到中通自提點。

【其他內容】 【附購買連結】每個唔駛 $3! 韓製Lemona KF94 口罩售$89/30個

口罩購買連結<<

▲ Vannex Mask

【其他內容】 【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。