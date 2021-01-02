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【附購買連結】每個唔駛 $3! 韓製 Lemona KF94 口罩售$89/30個

行內熱話 02:07 2021/01/02

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網店 Baby Shop 美國入口嬰兒用品專門店表示，正發售 Lemona  KF94 口罩。
      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，正特價發售 Lemona  KF94 成人口罩。買一至二盒每盒售 $108、三至四盒每盒售 $99、五盒以上每盒售 $89，平均一個僅 $2.96。

Lemona KF94口罩規格：

-3層防靜電過濾結構，阻隔空氣中微塵，微細懸浮物質
-有效濾除空氣中達94%的0.4㎛微細懸浮粒子
-3D立體設計，貼面剪裁，舒適配帶
-獨立包裝，方便攜帶
-一盒 30 個
-韓國製造

 【其他內容】 【多款選擇】台灣製中衛口罩現貨 售 $12 包起

Lemona KF94 口罩

口罩購買連結<<  (留言訂購)

(2-3星期後到港）

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【其他內容】  【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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