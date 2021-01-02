【附購買連結】每個唔駛 $3! 韓製 Lemona KF94 口罩售$89/30個

網店 Baby Shop 美國入口嬰兒用品專門店表示，正發售 Lemona KF94 口罩。



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店方指，正特價發售 Lemona KF94 成人口罩。買一至二盒每盒售 $108、三至四盒每盒售 $99、五盒以上每盒售 $89，平均一個僅 $2.96。

Lemona KF94口罩規格：

-3層防靜電過濾結構，阻隔空氣中微塵，微細懸浮物質

-有效濾除空氣中達94%的0.4㎛微細懸浮粒子

-3D立體設計，貼面剪裁，舒適配帶

-獨立包裝，方便攜帶

-一盒 30 個

-韓國製造

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▲ Lemona KF94 口罩

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(2-3星期後到港）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。