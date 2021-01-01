【附福袋詳情】超抵玩! 白元．Skater．Medicom 日本口罩新年福袋套裝 一套多件售 $99 起

網店 Ozonestore 表示，為迎接 2021 年，特別推出多款口罩福袋套裝。



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今次店方推出的口罩福袋套裝有多款選擇，口罩大多數來自日本品牌，部分更是日本製造。當中更抵玩的是 $99 的白元和 YS 福袋套裝，套裝詳情和售價資料請看下圖。

買家可在網頁購買後，到門市自取（沒有領取限期）或順豐到付。買滿 $500 可以免運費（單次付款金額計）。

網站開賣時間：

2021年1月1日下午2時

門市發售時間：

2021年1月2日上午10時30分

*每款約各10份先在網站發售，另預留每款少量2/1 (星期六）門市現賣

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。