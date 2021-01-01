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【附福袋詳情】超抵玩! 白元．Skater．Medicom 日本口罩新年福袋套裝 一套多件售 $99 起

行內熱話 03:27 2021/01/01

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網店 Ozonestore 表示，為迎接 2021 年，特別推出多款口罩福袋套裝。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次店方推出的口罩福袋套裝有多款選擇，口罩大多數來自日本品牌，部分更是日本製造。當中更抵玩的是 $99 的白元和 YS 福袋套裝，套裝詳情和售價資料請看下圖。

買家可在網頁購買後，到門市自取（沒有領取限期）或順豐到付。買滿 $500 可以免運費（單次付款金額計）。

網站開賣時間：

2021年1月1日下午2時

門市發售時間：

2021年1月2日上午10時30分

*每款約各10份先在網站發售，另預留每款少量2/1 (星期六）門市現賣

 【其他內容】【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

    點擊圖片放大
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【其他內容】 【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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