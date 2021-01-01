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【超夢幻圖案設計】內衣品牌都出口罩! Her own words x 便利妥推 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩 疫市推廣必殺技?

商管策略 10:59 2021/01/01

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之前香港口罩供應緊張，各行各業的店舖都找來口罩發售，企圖吸客。但現時口罩供應充足，此招已行不通。但連同知名品牌聯乘推出口罩，卻可能是吸新客的出路。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

內衣品牌 Her own words 今次就聯乘香港著名口罩品牌便利妥，加上 Sanrio 卡通人物 My Melody & Little Twin Stars，推出聯乘口罩系列。

今次推出的口罩名為「My Melody & Little Twin Stars 45周年夢幻星空紀念版3D立體口罩」，口罩上印有可愛卡通圖案，為香港製造，一盒 20 片口罩已有齊夢幻藍色及魅力紫色 2 款口罩，全獨立包裝，有中碼和細碼尺寸選擇，售價為 $98。

Her own words口罩規格

香港製造
原裝香港Sanrio正品授權
於無塵車間 (ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩
BFE細菌過濾率 ≥ 98%
PFE微粒子過濾率≥ 98%
VFE病毒飛沫過濾率 ≥ 99%

售價:$98/ 盒 (20片獨立包裝，共2色，10片1色)

 【其他內容】【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

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銷售點：
Her own words 門市及網店，便利妥門市及網店，Zalora HK 門市及網店，HKTVMALL

口罩購買連結<<  

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【其他內容】 【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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