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【附購買詳情】香港製造! Kakao Friends 真．立體圖案口罩 售$88盒起

行內熱話 02:38 2021/01/01

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異度空間工作室表示，即將發售 Kakao Friends 口罩。
    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

之前廠方已透露即將推出可愛的 Kakao Friends 口罩，今次則提供更多購買細節。Kakao Friends 口罩預計於 1 月 6 日在官方網店開賣，1 月 20 日開始派貨。口罩款式和售價資料如下:

1.白罩+深藍繩、白罩+橙繩款式各15片（共30片）, 售 $168

2.以下款式各 15 片一盒，售 $88

-黃罩+淺藍繩

-淺藍+黃繩

-橙色+ 淺藍繩

-粉紅 + 白繩

 【其他內容】【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

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【其他內容】 【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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著數優惠 香港 Kakao Friends 口罩

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