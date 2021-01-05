【2021展望】數據私隱・量子運算・巨企分拆　2021 年企業科技前瞻（下）

2020 年雖令眾人不堪回首，明年中全球或會因為各國廣泛的疫苗接種計劃，將令日常生活與跨國交流再次上路，亦勢將使今年部分被「扭曲」的科技企業估值，以及過度的虛擬生活能夠重回正軌。新舊事物之間的融合，技術未必得到大幅成長，但市場格局改變難免。

預測 3：

政府反壟斷 巨企分拆潮

上文談及企業或會出現新一輪收購合併潮，但這裏卻談及反壟斷分拆會同時進行？其實兩者之間並沒有矛盾。隨着預期歐盟在 2021 年內分別通過《數碼服務法案》（Digital Services Act）與《數碼市場法案》（Digital Market Act），目前擁有多個業務部門的巨無霸科技企業，在未來企業架構發展路上，必須努力避開多個由官方設下的反壟斷監管「地雷」，否則將無可避免地被強制「拆骨」。

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前文所述微軟的收購與營運例子，是在多個不同的市場上作獨立業務發展，在未來的影響未必最大。我們預計《數碼市場法案》成立後首當其衝的「受害者」，很大機會是 Facebook 這類於近 10 年崛起，同時已在同一市場上收購多個競爭對手的企業。就以該社交網站平台營運商為例，多年來收購即時通訊軟件商 WhatsApp，以至圖像社交平台 Instagram 後，已經主導這類平台上的主流服務，也令用戶選擇大幅減少，這也是歐盟官方一直強力質疑，未來或會選擇「開刀」的痛點。

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▲ 未能處理市場壟斷疑團，或成為各大科網企業被「拆骨」的原因。

而反壟斷分拆巨企趨勢亦不獨是歐美國家專利，中國中央監管機構、以至各地方政府在「指導」下，近日亦開始向包括阿里巴巴與騰訊等行業巨頭，發出不同程度的「約談」與「整改」等反壟斷舉措。亞太區內各地政府亦或仿傚，重新檢討當地大企業是否有不同程度的壟斷問題。

預測 4：

旅遊氣泡引爆數據私隱問題

進入 5G 與物聯網科技盛行的時代，機器與機器之間不停收集與交換數據作分析，理論上可為以智能手機為中心的用戶體驗，變得更加充實與完滿。不過在方便與個人私隱之間的平衡，仍有一條永遠充滿爭議的界綫。

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Palo Alto Networks 副總裁兼亞太區安全總監 Sean Duca 早前指出，保護用戶私隱會成為未來發展要點，由數據產生、使用到儲存的整個生命周期，都需要更佳的技術，特別是預計至 2027 年全球將會有多達 410 億個連綫終端，這類物聯網設備未必有合適的保安應用，他認為要有更多方法保護個人私隱資料，更相信未來個別國家或會更新法律框架，甚至進一步正視管理數據主權的問題。

若要列舉讓公眾明白的實際例子，「旅遊氣泡」可能最能切身體會到。隨着新型肺炎在接種疫苗前後，全球各地的休閒與商務旅遊活動回復，個人資料的收集與分析流程可能會變得不一樣；特別是各地區的政府機構、航空公司、酒店與其他旅遊業的企業參與者，未來或需要跨境分享與存取包括「電子針卡」與旅行歷史等大量額外個人資料，未來要如何儲存與保護這類敏感個人數據，以至現有的 GDPR 等法規能否再有效保護用戶利益，這些必然成為 2021 年的焦點。

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▲ 「旅遊氣泡」讓更多機構需要跨境分享與存取大量額外個人資料，或引發另一場私隱危機。

預測 5：

量子運算今年趨成熟

隨着蘋果（Apple）在去年起選擇放棄 x86 平台，未來全面在電腦產品上採用 ARM 制式處理器以提升電耗與速度表現，過程難免令到晶片巨人英特爾（Intel）面目無光。

不過運算世界未來將十分廣闊，除卻因地沿政治引起中國自主開發新處理器晶片潮，同時亦引發業界新一輪 CISC / RISC / MIPS 等技術架構發展討論。而當中量子運算在 2021 年更會成為大躍進的一年。

Amazon 全球副總裁兼技術總監（CTO）Werner Vogels 早前點名指出，量子運算必定會在今年蓬勃發展，原因在於科研人員已經毋須自建相關平台，而是可以透過公有雲訂閱服務，以相對可負擔的價格廣泛取用各種量子運算相關解決方案；而該公司旗下的 Amazon Web Services 早已推出 Amazon Braket 量子運算訂閱服務，其他對手如：IBM、Microsoft、Google 等亦加強相關服務競爭。隨着更多企業與科研機構願意踏入相關運算領域，預期今年內量子運算可更趨成熟。

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▲ 量子運算雲端服務化，令更多企業與科研機構進入此領域。

展望：

發展或驚喜欠奉

2021 年可能是驚喜欠奉的一年，特別是技術成長層面上，可能比想像中更慢，也沒有具指標意義的新標準現身可供中小企業跟隨。然而各式企業併購與產品布局的發展，卻可能更為繁雜，而當中細節或許卻對業界日後中長期發展埋下更深遠影響，也同時為市場人士帶來更多新意。

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