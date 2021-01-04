【2021展望】疫後科技趨勢新舊融合　2021 年企業科技前瞻（上）

2020 年雖令眾人不堪回首，明年中全球或會因為各國廣泛的新冠肺炎疫苗接種計劃，將令日常生活與跨國交流再次上路，亦勢將使今年部分被「扭曲」的科技企業估值，以及過度的虛擬生活能夠重回正軌。新舊事物之間的融合，技術未必得到大幅成長，但市場格局改變難免。

曾幾何時 1 萬億美元（約港幣 7.75 萬億元）市值是遙不可及的目標，不過紀錄向來是用於被打破，目前已有 4 間在美國上市科技企業，包括蘋果（Apple ）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）與 Google 越過這道高牆。當中蘋果更加已先行跳過下一個關口，在去年 8 月首次超越 2 萬億美元（約港幣 15.5 萬億元）大關，截至 2020 年底微軟與亞馬遜距離 2 萬億美元大關已愈來愈近，兩間公司股價只需再上升 20% 左右即可達標。

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預測 1：

科企市值持續試頂

現時更可大膽估計，在 2021 年將有機會出現人類史上首間市值衝破 3 萬億美元（約港幣 23.25 萬億元）的企業，隨着雲端以至邊緣運算（Edge Computing）在 5G 與物聯網世代下變得更為普及，兩大公用雲服務供應商微軟與亞馬遜，即使比蘋果更早達標也不意外。

另一個在 2020 年度市值急升近 7 倍的電動車企業特斯拉（Tesla），在 2020 年底時距離「1 萬億美元市值俱樂部」約 4,000 億美元，雖然該公司已列入標普 500 指數成份股之一，但在市場氣氛大熱下，或許並沒有不可能的任務。

新經濟企業的相關上市市值，在 2021 年應可繼續取代傳統經濟陣型企業。預期此情況在香港交易所會同樣出現，舉例同股不同權的小米集團，與另一隻由美國回流上市的中國概念科技企業網易，明年市值若要超越匯豐控股，甚至友邦保險並不困難。

▲ 今年底趕上尾班車成為標普 500 指數成份股，Tesla 市值或可再進一步。

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預測 2：

「新日常」科技被收購

2020 年無疑是 WFH（Work From Home）的重要一年，假若世界各地新冠肺炎的疫苗接種安排成功，現時市場上各間在去年忽然大熱的新興科技企業，估值太高者難免會由天堂跌入凡間，獲得比較合理的市值。

其中由寂寂無名到無人不曉的視像通訊軟件廠商 Zoom，在市盈率超過 5,000 倍的情況下，市值曾達 1,600 億美元新高，到 2020 年底已由高位回落超過 4 成，同期市值回歸平淡的科技企業，亦包括：電子簽名方案商 DocuSign、數碼廣告企業 Trade Desk，以至是新興外賣平台 DoorDash 等。

歷史告訴我們，當價格回到理性水平時，現有的大型企業會開始考慮併購市場上的新興技術或科創。過去 10 年來，已有微軟為市場示範收購包括：電子郵件服務商 Hotmail.com、諾基亞（Nokia）手機業務，即時通訊軟件 Skype，甚至求職社交網站 LinkedIn。在 2020 年單是 Zoom 視像軟件因簡單易用而突然彈出，已令到包括微軟與思科（Cisco）在內，發現自己一直引以為傲的協作科技，原來有大量技術改進的空間，要思考未來如何提升水平，甚至是藉併購加快進程，相信計劃已在各大企業的日程表內。

▲ 在 2021 年，將有機會出現人類史上首間市值衝破 3 萬億美元的企業。

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