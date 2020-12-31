【多款選擇】台灣製中衛口罩現貨 售 $12 包起

荃心日韓藥房表示，一系列中衛口罩到貨!



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店方指，將同步在門市和網店，發售一系列台灣製造中衛口罩，售完即止，包括:

1.盒裝款式

新色登場炫綠 30個裝 $150

簡約之選天空藍50個裝 $150

限量推介緋紅雪花 30個裝 $158



2.袋裝款式 均一價 $25

裸橙 5 個

天空藍 5 個

月河藍拼黑 5 個

酷黑 5 個

混色精選 6 個（酷黑x櫻桃紅x軍綠）



3.中童小臉精選

丹寧牛仔 3 個裝 $15

黃小虎/藍胖達/粉小兔 $12

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。