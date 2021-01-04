【5G商機】中小企期待 5G 科技應用　消費者覺得易用最重要

在互聯網專業協會等組織的協助下，筆者最近進行了《中小企對 5G 科技的接受度調查》，調查的目的是研究中小企在未來 10 年會有多大意在業務上使用 5G。調查在 2020 年 11 月 27 日至 12 月 18 日進行，共收到的 187 位被訪者的回覆，受訪者平均學歷為大學以上，60% 為企業決策人。

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從調查結果發現，香港中小企對 5G 是接受度以 5 分為滿分，在以下 5 個接受維度平均取得4分，包括： 1. 對 5G 的態度（得分 4.28）、2. 容易使用的感覺（得分 3.92） 、3. 覺得 5G 有用（得分 4.11） 、4. 社會影響（得分 4.15），以及 5. 使用意向（得分 4.25）。我們發現中小企對 5G 的接受度普遍正面，當中以「態度」一項得分最高，容易使用的感覺得分較低。

筆者認為，5G 在香港只推出短短數個月時間，能夠有這個正面結果，對業界來說也是鼓舞的消息。

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這項調查是應用了科技接受模型（Technology Acceptance Model）進行統計分析，問卷調查共有 24 條問題。科技接受模型的 5 個維度的互為影響值（r 值）是 0.6 至 0.7 之間，不單統計顯著，且屬於較強聯繫。

筆者再進一步進行迴歸分析時，結果發現「容易使用感覺」及「社會影響」在統計學上能夠決定企業使用 5G 的意向，這意味要促進企業有應用 5G 的意向，必需要容易使用度入手，另外「社會影響」包括同事、朋友、專家、企業需要的影響，要吸引多些人在業務上應用 5G，可能需要從更多商業個案及專家推薦入手，5G 應用開發商必須要多用家覺得易用。

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結果個人對 5G 態度對 5G 的使用意向不僅影響不強（β=0.163），統計學上效果亦不明顯。這意味著，就算用家對 5G 的態度正面，他們對 5G 的使用意向仍然不足。當筆者就「容易使用感覺」、「覺得有用」及「態度」進行迴歸分析，發現只有「覺得 5G 有用」能夠決定用家對 5G 的態度，並且統計顯著，換言之，「容易使用感覺」未能決定用家的態度。

由此可見，雖然商界普遍對使用 5G 持有正面意向及態度，由於他們對 5G 易用度有點保留，未來需要增加對 5G 是否容易使用進行更多宣傳，令用家不僅覺得有用，而且要易用，目的是要令用家由正面態度轉化為真正的使用意向。5G 有很多應用是針對商業用家的，包括工業互聯網、無人銀行、無人駕駛、高清串流等等，所以這方面很有潛力。

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筆者認為，特區政府 OFCA（通訊事務管理局辦公室）的「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」正正是為商界提供應用 5G 在其業務上的誘因，是值得繼續的計劃，希望有關當局可以繼續為社會發掘更多有用的 5G 商業應用，令更多對 5G 持正面態度的企業，更有意向應用 5G ，以及真正在企業既經常又廣泛應用。

由於是次調查時 5G 在香港尚未普及，故未有問及用家是否已經使用 5G 計劃，期望下一次調查可以取得更多資訊，作進一步分析。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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