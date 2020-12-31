【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

香港口罩廠 Good Mask 表示，4 款 Sanrio 卡通口罩即時在網上發售，至 1 月 7 日 23:59 完結。



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今次廠方除發售三款之前已曝光的口罩外，更有一款新的 Bad Badtz-Maru (XO仔) 口罩新發售。此新款口罩的規格和售價跟其餘 3 款一樣，同為 Level 3 水平，售價為 售 $88/30 個起。

▲ Good Mask Bad Badtz-Maru (XO仔) 口罩

尺寸Size :

成人175*95mm / 160*95mm

中童145*95mm

幼童125*85mm



售價

$88/ 盒 (30片獨立包裝)

$128 (50片非獨立包裝)

Good Mask 口罩規格



BFE, PFE, VFE >99%

ASTM Level 3

EN14683 type II R

STC 正印

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▲ Good Mask x Sanrio 系列口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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