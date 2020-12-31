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用戶突破1160萬！Facebook任由MeWe 坐大？

數碼轉型 11:22 2020/12/31

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2020 年社交媒體大熱、網店盛行， Facebook 是全世界最多用戶的社交平台，本應成為時的弄潮兒，可是 2020 年 Facebook 負面消息不斷，更引起了社交媒體的「移民潮」，讓其他平台有機會急起直追。

Facebook 最為人詬病的是涉嫌售賣用戶個人資料以及政治中立。Facebook  除了在 2020 年的美國大選裏醜態百出外，早在 2018 年 Facebook 就被揭發涉嫌將 8,700 萬名用戶資料分享予英國數據公司劍橋分析（Cambridge Analytica），並在選舉期間針對性向特定用戶傳送廣告，影響 2016 年美國大選。

疫情無阻創業熱情　香港中小企疫情自強不息見下頁

另一方面，在 Facebook 近期宣傳出現了「節流」現象，商業專頁（Page）的帖比之前更難接觸用戶，企業宣傳效果大減。同時間 Facebook 廣告愈來愈多，影響用戶使用體驗。

MeWe 用戶突破 1,160 萬。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

種種因素之下，甚至一度引發社交媒體的「移民潮」，標榜無廣告、不審查貼文內容、不出售用戶資料的《MeWe》成為了港人另一選擇，《MeWe》總裁 Jason Hardy 在 2020 年 11 月指出，公司自 2012 年成立至今，用戶數突破 1,160 萬。香港不少名人亦開始帶頭在《MeWe》開新分頁。

不少城中名人都開始在 MeWe 開專頁。

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Photo：Book Catalog@Flickr

撰文 : 陳文政

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