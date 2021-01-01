【SME學堂】全年客量竟是迪士尼3倍！IKEA 3招推動體驗行銷致勝

全球知名遊樂場迪士尼樂園每年的遊客量約 1.5 億，但 IKEA（宜家）全年的客流量就已經達到 4.6 億，是迪士尼樂園的 3 倍！宜家家居（IKEA）在全球 52 個國家和地區中擁有超過 400 間大型門市，品牌能夠吸引全球消費者，背後離不開 3 個以客為本的體驗推廣策略。

（1）先體驗後購買

IKEA 成立初期是透過郵購銷售商品，並在 1951 年第一次推出《宜家家居指南》。但當時不少零售商採用類似方式，對手為了擊敗 IKEA 更發起價格戰，更一度遭推向破產邊緣。

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IKEA 創辦人 Feodor Ingvar Kamprad 反思，若先讓顧客看到和體驗到這些家具，可能更有優勢。因此 IKEA 開設示範概念店，並逐漸成為其特色之一。現時 IKEA 門店將產品展示得十分出色，還展示出美好生活的態度，設計情境讓顧客融入其中。

▲ 現時 IKEA 將門店展示做得十分出色，它不只向顧客展示家具，而且還展示出一種美好生活的態度，設計情境讓顧客融入其中

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（2）自助服務模式

店面展示的方式成功後，IKEA 的知名度也愈來愈高，但隨後衍生人手不足問題，導致排隊時間過長令顧客不滿。IKEA 馬上推出自助服務模式，將門店分為展示區和倉庫區，並將購物通道設計為單向移動模式。當顧客離開展示區後可以自行在倉庫區選取商品，直接到收銀處付款，這種方法不僅方便顧客，還大大減少排長龍的情況。

其實 IKEA 也是運用「引導式」方法，令顧客可以行完整個店面。

（3）照顧顧客的「胃口」



除了標榜產品「抵買」，IKEA 的餐廳亦十分知名，不少顧客就算不購物，也會到 IKEA 吃他們的瑞士肉丸和雪糕。IKEA 考慮到顧客可能會在購物途中或會飢餓，也會影響到顧客的購買決定，因此在門店內開設餐廳。

餐廳食物的價格也延續了其低價策略，如香港店熱狗餐只需 12 港元，肉丸 5 粒也只是 10 元。雖然餐廳不必為品牌賺錢，但也帶來不少客流，甚至讓人感受到 IKEA「以客為本」的理念。

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▲ IKEA餐廳的素菜熱狗

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Photo：IKEA、DesignIDK