米高佐敦・喬丹體育侵權官司9年終結案　Michael Jordan 勝訴喬丹須道歉兼賠42萬

美國 NBA 傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）控告中國喬丹體育公司的商標侵姓名權案，終於告一段落。上海市第二中级人民法院（上海二中院）作出一審宣判，判決要求喬丹體育停止使用「喬丹」商號和商標，並向米高佐敦共計賠償 35 萬元人民幣（約港幣 41.6 萬元），要求喬丹體育必須在報紙及網路公開向原告道歉。

據《中央社》報道，上海二中院認為，喬丹體育明知 Michael Jordan 具較高知名度的情況下，仍擅自選擇「喬丹」二字進行商標註冊，並登記「喬丹」商號。

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▲ 喬丹體育公司敗訴須停止使用「喬丹」商號和商標

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報道又提及，喬丹體育公司還將米高佐敦在「23」號球衣號碼和兩位兒子的中文譯名都註冊為商標，足以認定具有導致或放任公眾產生混淆的故意，故喬丹體育公司構成對原告姓名權的侵害。由於原告米高佐敦在本案中明確表示不主張經濟損失，故上海二中院僅就原告的精神損害撫慰金及訴訟中的合理支出進行裁判。

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事實上，米高佐敦控告中國兩間公司喬丹體育及銷售商百仞貿易公司姓名權。上海市第二中级人民法院並判決，銷售商百仞貿易公司不具備共同的侵權故意，但今後不得再銷售侵權產品。

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