【疫市營商】慳租金・慳人手一定得？疫情當紅「幽靈廚房」2021年恐大量倒閉

沒有提供用餐區，只有廚房，單純處理外賣的「幽靈廚房」（Ghost Kitchen）成新時代的產物。由於毋須用餐區，因此能節省租金和人力成本。在新冠肺炎疫情期間，幽靈廚房營運相對不受影響，還受惠於外賣定單增加。但幽靈廚房的熱潮恐怕會消失，外媒《Entrepreneur》更指出，1 個原因令大量幽靈廚房將在 2021 年倒閉。

大部分幽靈廚房會跟 FoodPanda、Uber Eats 等外賣平台合作，但也有不少幽靈廚房由獨立母公司營運，並擁有自己的送貨員工。但消費者通常對幽靈廚房的品牌不熟悉，而據《Entrepreneur》指出，年輕消費者更喜歡有聲譽的品牌。

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▲ 大部分幽靈廚房會與 FoodPanda、Uber Eats 等外送平台合作

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為了提升消費者對品牌的熟悉度，幽靈廚房會跟熱門餐廳合作，將部分廚房租給他們。從表面來看，這是「雙贏」策略，熱門餐廳能賺取額外收入額外的廚房，而幽靈廚房也能提升知名度，提升銷售額。但這個策略無法提高幽靈廚房的品牌知名度，加上外賣平台配送費用急增，限制了鬼廚房的投資報酬率。

《紐約時報》的報告指出，外賣平台向餐廳收取的費用可到每張定單的 20% 至 30%，對於收入微薄的幽靈廚房來說，成本實在太高。

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Photo：pexels、Fridge