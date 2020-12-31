【逆市反擊】華強北「反數碼轉型」？中國電子第一街改賣美妝賺女人錢

有「中國電子第一街」之稱的華強北，當地商家近年開始轉型，由售賣電子產品變成售賣化妝品，開始賺起「女人錢」。華強北一帶 48 個商場中，已有 10 個轉型做美妝生意，看準國內化妝品市場的潛力。

其中明通數碼城（現為明通化妝品市場）是 深圳華強 北首個全面轉型售賣美妝的商場，現時商場 249 至 284 平方呎的舖位，月租已上升至 5 萬元人民幣（約港幣 60,163 元），而且一店難求。 華強北由「男人的數碼天堂」變成「女人的美妝天堂」，主要是與中國在新冠肺炎疫情期間國內化妝品市場不跌反升，以及化妝品產業毛利較高有關。

出口量按年增13％ 中國美妝品牌加速「出海」東南亞市場【見下頁】

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▲ 明通數碼城 (現為明通化妝品市場) 是深圳華強北首個全面轉型售賣美妝的商場

銷售額急增54％ 海南再增9間免稅店吸海外消費回流【見下頁】

據摩根士丹利（ Morgan Stanley） 在 2019 年 10 月發布的報告顯示，未來 5 年內，中國在全球美妝市場的份額預計增長至 66%，佔全球美妝業增長近一半。此外，美妝行業素來以高毛利著稱，其中日本資生堂（ SHISEIDO ） 和歐萊雅 （L 'Oreal ）在美妝業務的毛利率通常高於 70%。

即使在新冠肺炎疫情期間，中國化妝品消費額未受影響。國家統計局數據顯示，今年前三季度，社會消費品零售總額同比下跌 7.2%，而化妝品零售額卻同比增長 4.5%。

回歸祖國賺更多？香港分店8間變1間 喜茶中國 1 年開300分店 【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：明通化妝品市場、Mapio.net