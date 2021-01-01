【疫市營商】年賣超過20億個成「鎮店之寶」！日本7-Eleven飯糰研究將保存期延長1倍

日本便利店 7-Eleven 的「鎮店之寶」非飯糰莫屬，每年飯團銷量超過 20 億個。為減少食物浪費，日本 7-Eleven 正研究毋須添加防腐劑的情況下，能夠將飯糰的保存期限延長 1 倍，並期望在 2022 年 2 月，推出保鮮期更長的飯糰。

總有「譚仔話」阿姐在附近？三哥・譚仔 3 個策略致勝關鍵【見下頁】

日本 7-Eleven 正跟食品公司，以及其他供應鏈參與者合作，研究在不添加防腐劑的情況下，透過改善製作和包裝過程以保持飯糰鮮度，繼而將飯糰的保存期限延長約 1 倍。目前，7-Eleven 使用氮氣填充包裝保持飯糰新鮮。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▲ 日本 7-ELEVEN 為減少食物浪費，正研究在不添加防腐劑的情況下，能夠將飯糰的保存期限延長 1 倍

便利店員工臨時甩底怎算好？Lawson推「超臨時工」解決突發人手短缺問題【見下頁】

目前便利店的飯糰保存期限約為 18 小時，延長保存期限後，可讓飯糰在貨架上的時間變為約 1 日半。在 2018 年，7-Eleven 已成功將部分三文治的保存期延長 1 倍，可以在貨架上放置 1 日。若便利店能成功延長飯糰保鮮期，有望在針對便利商店業浪費食物的審查下，將未售出而需丟棄的飯糰數量減半。

日本 7-Eleven 母企 Seven ＆ I Holdings 按銷售額計算，為日本第 2 大零售集團。公司承諾到 2050 年，其食物浪費跟 2013 財年相比將減少 75％。

請人難日本便利店買少見少 拓海外市場成出路【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Corpse Reviver、Wikimedia Commons