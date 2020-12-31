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【一盒齊兩色】Medcross 美式牛仔Lv2口罩 獨立包裝售$60/30個 香港製造

行內熱話 04:04 2020/12/31

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香港口罩廠 Medcross 表示，新推出美式牛仔口罩。
   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Medcross 這款迎口罩，採用新的牛仔布 pattern 製造，分別有牛仔藍和牛仔深藍兩色。口罩為 Level 2 規格，成人尺寸，一盒 30 個已有齊兩隻色 (每色各 15 個)，售 $60 盒。現在廠方更提供送貨優惠，買滿 $200 免運費。

Medcross 美式牛仔Lv2口罩

【其他內容】 【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

Medcross 口罩規格 

-美國ASTM F2100 - 2級
-歐盟 EN14683:2019 Type IIR 
-獨立包裝 ; 30片 1 盒 
-BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%
-成人 - 175 x 95mm
-香港製造 
-獨立包裝
-一盒30個

售價:$60

 口罩購買連結<<< 

【其他內容】【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

Medcross 美式牛仔Lv2口罩

【其他內容】 【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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