【一盒齊兩色】Medcross 美式牛仔Lv2口罩 獨立包裝售$60/30個 香港製造

香港口罩廠 Medcross 表示，新推出美式牛仔口罩。



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Medcross 這款迎口罩，採用新的牛仔布 pattern 製造，分別有牛仔藍和牛仔深藍兩色。口罩為 Level 2 規格，成人尺寸，一盒 30 個已有齊兩隻色 (每色各 15 個)，售 $60 盒。現在廠方更提供送貨優惠，買滿 $200 免運費。

▲ Medcross 美式牛仔Lv2口罩

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Medcross 口罩規格



-美國ASTM F2100 - 2級

-歐盟 EN14683:2019 Type IIR

-獨立包裝 ; 30片 1 盒

-BFE > 99%, PFE > 99%, VFE 99%

-成人 - 175 x 95mm

-香港製造

-獨立包裝

-一盒30個

售價:$60

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▲ Medcross 美式牛仔Lv2口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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