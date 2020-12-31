【一盒齊 6 款】設計超正! 香港製造! Zmart 和風賀年口罩 獨立包裝售$68盒

▲ Zmart 和風賀年口罩

Zmart 表示，正發售賀年口罩。



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Zmart 今次設計的賀年口罩，將日本和風的情懷融合中國傳統新年，款式包括 : 能夠祈求好運的『達摩』、帶來人緣財運的『招財貓』、吉利祝願的『風車』、驅除惡運的『花火』、修心祈福的『風鈴』和象徵吉祥的『水仙花』。此口罩為 Level 2 水平，提供三種尺寸，每盒售 $68，一盒 18 片，已提供上述 6 款口罩。

店方指現凡購買5盒《新春・和風物語》、《黑夜霓虹》及《白日霓虹》口罩或以上，免費順豐送貨。

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Zmart 口罩規格

尺寸︰成人(175x95)；中童(150x95)；幼童(120x70)

顏色︰6款顏色 x 3 (每盒一個尺寸)

數量︰18片/盒

病毒過濾效率 VFE>99%

細菌過濾效率 BFE>99%

顆粒過濾效率 PFE>99%

ASTM Level 2 EN14683 Type IIR

每片採用獨立包裝

香港設計，香港製造

售價:$68

口罩購買連結<<<

到貨時間 1月中旬

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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