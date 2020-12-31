斷貨多時! 台灣製造中衛青蘋果口罩再次開訂 售$158/50個

東興大藥房表示，正在預訂中衛青蘋果口罩。



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店方指，中衛青蘋果口罩已停產，需要廠方開機生産才有下一批，所以可能要 3 個月以上才到貨。店方正在收集想購買的買家數量，從而決定是否向廠方訂購。此口罩訂購價為 $159/50 個，店方收款後才算確實預訂。



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▲ 台灣製造中衛青蘋果口罩

口罩購買連結<<< (店方統計 3 日收集訂單，直至收款後才算確實預訂 )

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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