【2021展望】疫情受控旅遊業必反彈？商會：獅子山下精神仍適用！

▲ 吳宏斌指旅遊業在疫情受控下必能迎來反彈。

新冠肺炎重重打擊香港經濟，代表兩代經商人的中華廠商會以及香港青年創業家總商會，會長皆盼望 2021 年會更好，大家發揮「獅子山下」精神，港人必可迎來曙光。

中華廠商會會長吳宏斌坦言，2020 年商界經營得非常辛苦，受新冠肺炎疫情影響，內地工廠年頭時要停工停產，之後輪到全球疫情大爆發，定單劇減，重創內地物流、運輸行業，想面對面洽談生意又因為商業展覽活動取消難以執行；直到第三季情況才有好轉。不少國外工廠因為疫情關係開始停工，定單轉移回中國，出口生意有所回升。

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▲ 中華廠商會會長吳宏斌。

吳宏斌續指，市道差實體店生意不好，商會支援也有限，但會盡力提供資源、渠道給會友網上宣傳，能做多少是多少。他希望 2021 年新冠肺炎疫情受控後經濟得再度發展。

不過，現時受限於防疫措施，會友難以返內地開展業務，身在內地的會友又難以回港，吳宏斌說：「即將踏入新一年，疫情受控後市場必定再次活躍，尤其這段時間消費者們都儲了閒錢，旅遊業消費定會迎來反彈。相關產品肯定有市場。現時應該做一些前期準備及研發，尤其時下的年青人對於新奇產品需求大，會是來年的商場。祝大家在 2021 年身體健康、百毒不侵，並祝各位老闆生意興隆。」

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▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發。

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香港青年創業家總商會主席謝海發直言，2020 年是「百年難得一遇的差」，新冠肺炎疫情持續整年，直到現時仍未肯定疫情何時完結，各行各業遭受前所未見的困難。

他說：「大家都只好見步行步逐步解決問題。但有危必有機，大家發揮獅子山下精神，窮則變變則通，靈活轉型下，不少會友成功渡過難關，甚至部分商家在新冠肺炎疫情下發展得不錯。希望 2021 年大家都可以在危難裏找到屬於自己的機會，以香港人的拼搏精神渡過難關。希望疫情盡快結束，大家重新出發，市場茵茵向榮，朋友身體健康。」

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