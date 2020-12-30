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盾牌 4 層活性碳外科口罩 Lv3 獨立包裝售$90盒

行內熱話 18:56 2020/12/30

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盾牌表示，新推出 4 層活性碳外科口罩。
 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

此 4 層活性碳外科口罩為 Level 3 水平，全獨立包裝。盾牌指，此口罩的第 2 層為活性碳層，滿有活性碳微粒，能吸附空氣中有機氣體/臭味，保護身體健康。售價方面，此口罩為 $4 片、$35包/10 片和 $90盒/30 片。在盾牌各門市和網店有售。

【其他內容】 【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

  •   盾牌 4 層活性碳外科口罩
    • 點擊圖片放大
  •   盾牌 4 層活性碳外科口罩

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【其他內容】【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

【其他內容】 【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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