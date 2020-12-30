盾牌 4 層活性碳外科口罩 Lv3 獨立包裝售$90盒

盾牌表示，新推出 4 層活性碳外科口罩。



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此 4 層活性碳外科口罩為 Level 3 水平，全獨立包裝。盾牌指，此口罩的第 2 層為活性碳層，滿有活性碳微粒，能吸附空氣中有機氣體/臭味，保護身體健康。售價方面，此口罩為 $4 片、$35包/10 片和 $90盒/30 片。在盾牌各門市和網店有售。



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▲ 盾牌 4 層活性碳外科口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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