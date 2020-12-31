【管理Tips】疫情未見底2021年公司難捱　制定 3 大業務策略靜待反底

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2020 可能是一生中最艱難的一年，打破個人、社會交往以至日常生活常規，大環境改變傳統銷售模式，新冠肺炎疫情下營商環境也面對重重考驗，2021 將會成為一張畫布改進機會。
現在先總結 3 點營商趨勢：（1）企業全面轉向網上，可透過視像會議談生意及加強客戶關係；（2）遙距和現場混合工作模式，靈活調動彈性上班時間；（3）跟外地員工遙距談工作及評估員工生產力。
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新冠肺炎疫情反覆，預計 2021 年全年商業活動仍會受其影。以下是列出業務計劃建議清單：
對制定計劃有更多了解，下一步需要收集各部門的內部信息用於修正調整業務策略。通過會議報告中收集意見反饋，根據三種情況的大擔假設修改每個部門的目標、架構和與客戶（外部或內部）的關係。
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此外，建立營運團隊目標和核心價值、認同感和團隊合作精神外，了解團隊在新冠肺炎疫情下面對挑戰。
事實上遙遠工作已成常態，考慮到每人的情況差異而言，團隊信任最為重要，盡可能避免「微觀管理」，並通過信任與公司文化建立聯繫。
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Photo：Pexels
撰文 : 鍾采餘