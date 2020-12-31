【逆市反擊】7-Eleven 變夜店？便利店「被轉型」推主題門市的無奈

平平無奇的便利店在晚上竟然變成夜店！廣州一間 7-Eleven 每日晚上 8 點後變身成潮流夜店，吸睛的推廣手法也反映出實體門市在逆市的求生欲。在電子商貿和外賣盛行的時代，實體店面要如何轉型？

原先是一間普通的 7-Eleven 便利店變成小型夜店後，顧客可以和朋友喝幾樽啤酒，甚至在店內與朋友打遊戲機。然而，看似平穩的便利商店生意，為何要推出主題店吸客？

隨著中國市場不斷的發展與變遷，7-Eleven 便利店也遇到前所未有的挑戰。

請人難日本便利店買少見少 拓海外市場成出路【見下頁】

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（1）單店每日銷售額下跌

據 7-Eleven 母公司 7&I 控股公司所發布的財報顯示，7-Eleven 在日本和中國等地的單店每日平均銷售額為 65.6 萬日圓（約港幣 49,237 元），比起 2017 年少，但中國境內的房租、人力、物流和商品成本等，幾乎處於穩定上升的狀態。

（2）客源減少

根據數據顯示，不僅 7-Eleven，所有品牌的便利店顧客數量幾乎都在下降。現時消費者更加依賴外賣和網購，便利店只有在夜間和凌晨才會成為多數人的選擇。

（3）門市擴展困難

經營便利店門檻相對低，故參與競爭的品牌愈來愈多，但市場客源是相對固定。在競爭同質化的年代，對顧客來說，哪間便利店最就腳最重要，品牌反而不是重要的因素。分店開得愈多也愈有優勢，但 7-Eleven 在中國的業務拓展狀態一直不慍不火。為了打破被動的局面，尋求創新和突破是 7-Eleven 必然的選擇。

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Photo：shutterstock、愛范兒