  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】Shibuya109海港城店1月結業　日本「過江龍」不敵疫情

業界頭條 13:48 2020/12/30

分享：

香港一直吸引不少日本零售和飲食品牌進駐，但受到新冠肺炎疫情影響，今年已有不少日本「過江龍」結業。在香港開業 5 年的澀谷潮流商場 Shibuya109（渋谷 109）日前宣布其尖沙咀海港城店租約期滿，將於 2021 年 1 月結束營業。其實除了服飾品牌，今年也有不少日本食店宣布結業：

（1）麵屋一燈

麵屋一燈於 2018 年年初在尖沙咀海港城開設分店，即使拉麵索價近 200 港元一碗仍一位難求。不過麵屋一燈自 2019 年 10 月傳出拖欠租金的傳聞，在今年 6 月被商場收回舖位，正式撤出香港。

GAP只剩網店・ESPRIT撤出亞洲市場 總結2020年零售業掙扎求存慘況見下頁

（2）雪ノ下

香港曾興起一股班㦸（pancake）熱潮，幾乎全日本的 pancake 名店都在香港開設海外分店。其中雪ノ下在 2018 年 9 月登陸銅鑼灣，其招牌名物是高達 4cm 的厚鬆餅。但因為受新冠肺炎疫情影響，雪ノ下今年年初在官方 Facebook 專頁宣布 4 月結業，開業不足兩年已退出香港市場。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

（3）Micasadeco & Cafe

另一 班㦸品牌 Micasadeco & Cafe 主打梳乎厘班戟，賣點是當中加入 Ricotta 芝士。品牌還有多款意粉及特色飲品，但品牌進軍香港未到 1 年，已在今年 4 月結業。

拒認輸努力找機會 盤點疫情生意不跌反升香港中小企見下頁

（4）王子神谷 

除了日本 pancake 品牌進軍香港，台灣的 班㦸店王子神谷也在香港掀起排隊熱潮。王子神谷於 2019 年下旬在尖沙咀美麗華廣場近諾士佛臺開設外賣店，但同樣不足 1 年，在今年 6 月已經結業並易手，現址為老虎堂。

（5）蕃茄達人TOMATOMAN

來自日本東京的蕃茄沾麵專門店蕃茄達人 TOMATOMAN，在 2019 年 10 月於中環開設海外店，主打以意大利有機蕃茄、野菜、豚骨及魚介製成蕃茄湯配沾麵。食店在今年 2 月更曾推出晚市沾麵買 1 送 1 救亡，可惜仍無助生意，登陸未夠 1 年便宣布結業。

《動森》熱潮未退！Tommy Hilfiger 明年在遊戲直接賣衫見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：N509FZ、麵屋一燈、Micasadeco & Cafe、王子神谷、蕃茄達人TOMATOMAN

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

《動森》也上榜！《時代》選出2020百大最佳發明　安慰人類「最慘」1 年
2020/12/29
《動森》也上榜！《時代》選出2020百大最佳發明　安慰人類「最慘」1 年
【2020回顧】拒認輸努力找機會　香港中小企疫情下努力搏殺
今日
【2020回顧】拒認輸努力找機會　香港中小企疫情下努力搏殺
商業營銷 疫情 餐飲 香港 品牌 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【2020回顧】拒認輸努力找機會　香港中小企疫情下努力搏殺

下一篇文章

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣