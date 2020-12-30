【零售寒冬】Shibuya109海港城店1月結業　日本「過江龍」不敵疫情

香港一直吸引不少日本零售和飲食品牌進駐，但受到新冠肺炎疫情影響，今年已有不少日本「過江龍」結業。在香港開業 5 年的澀谷潮流商場 Shibuya109（渋谷 109）日前宣布其尖沙咀海港城店租約期滿，將於 2021 年 1 月結束營業。其實除了服飾品牌，今年也有不少日本食店宣布結業：

（1）麵屋一燈

麵屋一燈於 2018 年年初在尖沙咀海港城開設分店，即使拉麵索價近 200 港元一碗仍一位難求。不過麵屋一燈自 2019 年 10 月傳出拖欠租金的傳聞，在今年 6 月被商場收回舖位，正式撤出香港。

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（2）雪ノ下

香港曾興起一股班㦸（pancake）熱潮，幾乎全日本的 pancake 名店都在香港開設海外分店。其中雪ノ下在 2018 年 9 月登陸銅鑼灣，其招牌名物是高達 4cm 的厚鬆餅。但因為受新冠肺炎疫情影響，雪ノ下今年年初在官方 Facebook 專頁宣布 4 月結業，開業不足兩年已退出香港市場。

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（3）Micasadeco & Cafe

另一 班㦸品牌 Micasadeco & Cafe 主打梳乎厘班戟，賣點是當中加入 Ricotta 芝士。品牌還有多款意粉及特色飲品，但品牌進軍香港未到 1 年，已在今年 4 月結業。

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（4）王子神谷

除了日本 pancake 品牌進軍香港，台灣的 班㦸店王子神谷也在香港掀起排隊熱潮。王子神谷於 2019 年下旬在尖沙咀美麗華廣場近諾士佛臺開設外賣店，但同樣不足 1 年，在今年 6 月已經結業並易手，現址為老虎堂。

（5）蕃茄達人TOMATOMAN

來自日本東京的蕃茄沾麵專門店蕃茄達人 TOMATOMAN，在 2019 年 10 月於中環開設海外店，主打以意大利有機蕃茄、野菜、豚骨及魚介製成蕃茄湯配沾麵。食店在今年 2 月更曾推出晚市沾麵買 1 送 1 救亡，可惜仍無助生意，登陸未夠 1 年便宣布結業。

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Photo：N509FZ、麵屋一燈、Micasadeco & Cafe、王子神谷、蕃茄達人TOMATOMAN