【2021展望】香港搞工業仍有前景？青年工業家協會：港人軟實力仍在

新冠肺炎疫情重重打擊了 2020 年的全球經濟，踏入 2021 年大家都期盼雨過天晴。香港青年工業家協會當然顧問廖錦興指香港人才充足，人傑地靈，對 2021 年感到樂觀。

廖錦興本身是萬通集團國際行政總裁，生意遍及中港，切身體會今次疫情又急又重。他表示，回望 2020 年，香港工業含有多種不同類別，以北美為主要出口市場的非必須消費品如玩具、禮品、家具等等在 2020 年確受極大影響。

廖錦興說：「影響是來自於新冠病毒、中美角力和美國大選的不明朗因素。不過另一方面，由於疫情封城，歐美市場在家電、厨具、電動工具、影音產品有大量需求，入口量增加，尤其手提電腦方面，在家工作（WFH）及在家學習（LFH）都令手提電腦及流動裝置需求大幅增加。」

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▲ 香港青年工業家協會當然顧問廖錦興。

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廖錦興指出，新冠肺炎疫情反覆令商會亦停止所有實體聚會和會務活動，隨即改在網上舉行，以香港青年工業家協會為例，去年舉辦及主持了多個網上研討會，亦就施政報告的公眾諮詢舉行集思會，並向政府反映工業界的聲音等等，一切彷彿如常。

廖錦興認為，香港是國際都會，工業界善用香港優勢令企業得以持續發展：「生產方面絕大部分已移到內地或東南亞，內地自去年 4 月開始有效控制新冠肺炎疫情，工業生產基本不受影響，雖然港人北上要隔離，但仍有不少香港主管願意返廠工作。此外，大多數企業都投入了企業電腦系統和使用網上會議，管理也不是問題。香港企業一直跟國外貿易為主，對於尋找有潛力國外客戶很有經驗，這段期間開發不少新客戶。」

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問及 2021 年展望，廖錦興說：「從小到大都聽了上一代說香港是福地，有山有水有人才，正所謂『天時地利人和』，我們這幾代在香港成長和創業的工業家，見證了不少難關，無論是亞洲金融風暴、全球金融海嘯或 SARS 的衝擊仍屹立不倒，更能持續發展，香港精神和價值為主要成功因素。因此我認為，縱然這兩年香港再次遇到社會事件、新冠肺炎疫情，以及地緣政治打擊，但香港人和企業都能做到逆境自強，有危中找機的能力。我深信香港的軟實力，在未來能在國內强化自身優勢，獲得內循環的成果，亦能透過外向型經濟製造國外業務的效益。」

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