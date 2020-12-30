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【‌疫‌市‌營‌商】銷售額急增54％　海南再增9間免稅店吸海外消費回流

業界頭條 15:38 2020/12/30

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當海外免稅市場一片蕭條之際，中國國內免稅市場卻在新冠肺炎疫情下一枝獨秀。當中海南離島免稅購物商場，成為中國消費者在疫情下無法出國購物的選擇，當局計劃在農曆新年前在當地增加 9 間免稅店，吸引海外消費回流。

據海口海關數據顯示，今年前 11 個月海南離島免稅購物總額達 232.2 億元（人民幣，下同），去年全年只有 134.9 億元。至於單月銷售額，則由 7 月的 24.87 億元上升至 11 月的 37.15 億元。

「內循環」助攻！外國品牌市佔率跌 內地消費者轉買「中國製造」見下頁

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

出口額至少增48% 德勤：中國超越香港成瑞士手錶最大出口市場 見下頁

海南離島免稅購物政策在 2011 年起實施，旅客每人每年累計免稅購物限額由 3 萬元提高 10 萬元，取消單件商品免稅限額規定，新增酒類、手機等 7 大類免稅商品。

據中國商務部數據顯示，2018 年中國遊客買走全球超過 1/3 的免稅商品，規模超過 1,800 億元，但境外消費是國內免稅銷售規模的 4 倍多。因此，新冠肺炎疫情期間，海南離島免稅市場吸引不少海外購買力回流。

出口量按年增13％ 中國美妝品牌加速「出海」東南亞市場見下頁

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Photo：smzdm.com

撰文 : 廖淑瑩

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