【管理Tips】寒流返工着到隻糉？4 招保打工仔優雅專業形象

受強烈寒潮影響本港氣溫急降，香港天文台預測除夕及元旦市區早上氣溫會降至攝氏 7 或 8 度，新界地區再低兩、3 度。寒冷天氣穿羽絨確最理想，但行政人員出外見客不宜臃腫，羽絨又太 casual，有損專業形象。哪怎穿才正確得體？以下 4 點是寒冷天氣穿搭須注意：

（1）切勿將顏色鮮豔發熱衣穿在淺色襯衫下。市面上發熱衣顏色選擇多，選擇深色發熱衣也可，不過懂得配搭至為重要，倘若在淺色襯衫下表露無遺；甚至視乎襯衫款式挑選發熱衣，不其然領口及袖口露出一角顯得尷尬。所以較保險方法是，選擇顏色與膚色近接近、低領和 8 分袖發熱衣。

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（2）切忌穿太多件顯得臃腫笨重。服飾心理學角度而言，行動敏捷為形象專業的指標，一層疊一層衣服較累贅，顯得不俐落，所以建議最內層加上發熱衣、中層日常穿搭，最外層加保暖外套，即保暖又能維持專業感；

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▲ 切忌穿太多顯得臃腫笨重，削弱專業形象。

（3）正式場合可穿較薄羽絨外套。香港位於亞熱帶，約半年時間氣候極為溫和，一遇上寒冷天氣潛意式認為穿厚羽絨才保暖。羽絨種類繁多，不建議穿著看起來像滑雪場境羽絨服，或過於戶外休閒羽絨，應該選擇較薄身羽絨外套較理想；

（4）大褸成為個人身份象徵，當然保暖功能是首選。當你出席正式場合與客人會面，你的大衣通常代由他人保管，接手的人摸到布料質感，甚至大褸裡頭品牌別人也看到，所以大衣成為你個人身份象徵；品質優良的大褸 1 件便夠，遇上寒流或出外傾生意，揮灑自如維持專業俐落形象。

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